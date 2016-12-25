What Did We Get Stuck In Our Rectums Last Year?Barry PetcheskyToday 9:35amFiled to: laughing at other people's painemergency room databaseinjuriesyear in review 2016butt action957EditPromoteShare to KinjaToggle Conversation toolsGo to permalink Deadspin’s Christmas Day tradition returns. It is time to sound the depths of the U.S. Consumer Product Safety Commission’s database of emergency room visits. Below are the strangest, most awkwardly shaped, and least pleasant objects that America has shoved into its various holes. God bless us, everyone. Advertisement As always, objects are sorted by orifice, working south:EarDEFLATED BALLOONBEETLE“PLACED TOILET PAPER IN EAR SO WOULDNT HAVE TO HEAR NEIGHBORS”CHESS PIECEPLASTIC DRINKING STRAWPAPER NAPKINSHAIRPINHAIR BANDGASOLINE“CRAYON STUCK IN EAR FOR 2 WEEKS”END OF SHOELACEFAKE DIAMONDPAPER & AN ERASERBALL FROM EYEBROW RINGDOG’S PAWNosePEBBLE FROM THE FISH TANK“STUCK A RAISIN UP HIS RIGHT NOSTRIL, BROTHER TRIED TO REMOVE WITH TWEEZERS BUT PATIENT MOVED”STOVE PELLET“WAS LAYING ON HIS BACK AT SCHOOL WHEN AN ERASER FELL INTO HIS NOSTRIL”PLASTIC SNAKEMAGNETS UP EACH NOSTRILPLASTIC HEARTS IN EACH NOSTRILBABY WIPEMINI HOCKEY STICKSEGG DYE TABLETThroatRULERBRANCHSTALE CAKE“ACCIDENTALLY SWALLOWED A PILL BOTTLE WHEN TAKING HIS MEDICATION”ASTHMA INHALER“WAS OPENING A BOTTLE OF SODA W/ HIS TEETH & BOTTLE CAP FLEW DOWN HIS THROAT”HOOP EARRINGPLASTIC HONEY FILLED STRAW“PLAYING WITH A BLOW DART GUN, BLEW THE PIN OUT, IT HIT THE WALLFLEW BACK INTO PATIENTS THROAT AND HE SWALLOWED IT”CANADIAN QUARTER“INHALED A WASP WHILE JOGGING NOW THROAT SWELLING”PAINT-STIRRING STICK & PAINT“HELD DOWN IN ART CLASS, CLASSMATE SHOVED SEQUINS DOWN THROAT”DOG SHAMPOOGLOW STICKS“EATING CLUB SANDWICH AND PART OF TOOTHPICK BROKE OFF, HE SWALLOWED IT, SCRATCH IN THROAT, ABLE TO FINISH SANDWICH”Penis“CARVED DOWN PIECE OF DOMINO INCISED PENIS INSERTED DOMINO PIECE INTO PENIS NOW WANTS IT REMOVED”SANDAL BUCKLEBBDOLL SHOE“HAD PEBBLE STUCK IN PENIS WHILE SWIMMING IN A LAKE 3 WEEKS AGO”PEN CAPPEN3 INCH STRAIGHT PIN“MARBLE IN PENIS, CUT PENIS TRYING TO GET IT OUT”Vagina3 PAPER TOWELS3 GOLF-BALL SIZE BOUNCY BALLS6 SCREWSPILL BOTTLEUSB ADAPTER“SAT ON THE TOP OF A DOLL HOUSE AND THERE WAS A SPIKED ROOF”KNOTTED ROPE“WENT SWIMMING, WENT TO REMOVE TAMPON CANT LOCATE IT”POINTY TOY PIG“BOYFRIEND STUCK BOTTLE IN VAGINA. THE CAP CAME OFF AND GOT STUCK”HALF A BAR OF SOAPSHARPENED PENCIL“PUT A BOUNCY BALL IN HER VAGINA, IT’S STUCK, WAS MASTURBATING”“PLACED A BOBBY PIN IN VAGINA -STATES SHE DOES NOT KNOW WHY”DOLLSMALL PAINTING KIT“PART OF A SILICONE DILDO BROKEN OFF”CIGARETTES AND LIGHTERSHOE HEELPIECES OF PLASTIC CUP, BROKEN CRAYON, PIECE OF PLASTIC, & STRAW“POSSIBLE RETAINED VAGINAL FOREIGN BODY, USING VIBRATOR WHILE INTOXICATED”Rectum “USING A VIBRATOR LAST NIGHT, THOUGHT WAS INSERTING IN VAGINA, INTERRUPTED BY MOM & SAT UP QUICKLY, INSERTED IN RECTUM, CAN’T REMOVE”WINE CORK WRAPPED IN PAPER TOWELS, ELECTRICAL TAPE & A CONDOM10 BROKEN CRAYONSFLASHLIGHT“PER WIFE PATIENT SAT DOWN ON A SCREWDRIVER AND IT WENT UP HIS RECTUM”2 DILDOS“PUT A PENCIL UP RECTUM TO MAKE BOWEL MOVEMENT TO GET GAUZE PATIENT SWALLOWED TO COME OUT”PLASTIC MELATONIN BOTTLEPOSSIBLE SHOT GLASS“RECTAL FISSURE MASTURBATING FOR HER BOYFRIEND USING A HAIRBRUSH IN HER RECTUM YESTERDAY”NAIL CUTICLE TOOLEGG TIMERCURTAIN ROD“ICE PICK IN RECTUM TO PUSH HEMORRHOIDS BACK IN”HANDLE OF A TOILET BOWL BRUSHHAMMERNUT AND BOLT“SMILEY HAND TOY FROM VENDING MACHINE, MOM NOTED A RUBBER HAND PROTRUDING FROM RECTUM”BINGO DAUBERBINGO CHIPDECORATIVE PUMPKINBOWLING PIN“SHOESHINE CONTAINER ALLEGEDLY INTOXICATED DID NOT KNOW GF INSERTED OBJECT”TUB DRAIN CAPWIFE’S SIX INCH VIBRATORBROOM HANDLEBASEBALLSALT SHAKER“MALE USING PLASTIC SEX TOY(VIBRATOR) THAT BROKE OFF IN RECTUM BUT LEFT WITHOUT TREATMENT”Previously in rectumsWhat Did We Get Stuck In Our Rectums Last Year?What Did We Get Stuck In Our Rectums Last Year?What Did We Get Stuck In Our Rectums Last Year?Barry Petcheskybarryp@deadspin.com@barryap1Deputy editorReply95 repliesLeave a reply