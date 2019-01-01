Year In ReviewThe year. In review.
Happy new year, one and all. This year, resolve to take better care of your dick and balls; last year you did a really bad job of it.
Advertisement
Last week we examined what Americans got stuck up their butts; now it’s on to the opposite of the butt, the penis. All patient descriptions are taken verbatim from the U.S. Consumer Product Safety Commission’s database of emergency room visits:
- DROPPED COMPUTER TABLET WHILE TRYING TO GET OFF TOILET; PENIS LACERATION
- TRIED TO MAKE A MOLD OF PENIS AND TESTICLES WITH PUTTY WHICH IS NOW STUCK ON SKIN
- WAS SLIDING DOWN A FLAG POLE FROM THE ROOF OF HIS HOUSE CUTTING PENIS
- TESTICULAR PAIN AND SWELLING AFTER WEARING A BUNGEE CORDAS A BELT
- PLAYING BASEBALL WHEN ACCIDENTALLY STRUCK OWN TESTICLES SWINGING A BAT
- PLAYING BASEBALL SLID INTO BASE WHEN STRIKING HIS TESTICLES ON BASE
- TIED OFF HIS TESTICLE AND PENIS WITH STRING TO KEEP HIS HARDON DURING SEX
- SHAVED PENIS AND TESTICLES LAST NIGHT. APPLIED DISH SOAP TO AREA AFTERWARD. NOW WITH DIFFUSE RASH
- SPRAY PAINTING GOT PAINT ON FORESKIN OF PENIS CAUSING PAIN
- WAS TAKING A SHOWER AND USING A ROUGH BRUSH TO CLEAN HIS GENITALIA; CUTS TO PENIS
- FELL AND KEYS IN POCKET LACERATED GENITALS
- WAS DRIVING WHILE HOLDING A CUP OF COFFEE PASSED OUT SPILLED HIS CUP OF COFFEE SCALD BURNS TO PENIS
- LACERATION OF TESTICLE AFTER HITTING HIMSELF IN THE TESTICLES WITH A TIRE IRON WHILE ATTEMPTING TO CHANGE A TIRE
- PENIS CAUGHT IN METAL SPRING MATTRESS
- RIDING MOUNTAIN BIKE HIT A BRICK SUSTAINING STRADDLE INJURY FROM SEAT THEN FALLING DOWN HILL
- SOMEONE STEPPED ON A RAKE AND ITS HANDLE STRUCK HIM IN THE TESTICLES
- SPILLED BOILING HOT PEAS ON PENIS
- PLAYING VIDEO GAME AND TWISTED AND INJURED TESTICLE
- TESTICLE PAIN AFTER SITTING & PLAYING VIDEO GAMES FOR EXTENDED TIME
- PATIENTS STATES TOP OF 2 LITER COKE BOTTLE PLACED AROUND PENIS WHILE SLEEPING, PATIENT HAD BEEN DRINKING, UNABLE TO REMOVE
- SUSTAINED LACERATION TO PENIS WHEN HE WAS TRYING TO CUT OFF A METAL COCK RING
- SWELLING TO PENIS AFTER USING PENIS PUMP
- WAS AT A HOUSE RIDING A SCOOTER NAKED WHEN HE FELL FORWARD GETTING SCROTUM CAUGHT ON SCOOTER
- SLIPPED IN RAIN OUTSIDE, RAN INTO WALL WITH INJURY TO GLANS OF PENIS; HAD ERECTION PRIOR TO TRAUMA
- WAS AT A FRATERNITY PARTY DRINKING ALCOHOL SAT ON A GLASS WHICH BROKE CUTTING RIGHT SCROTUM
- RASH TO HIS PENIS & IRRITATION WHEN PATIENT PUTS HIS UNDERWEAR ON
- SCROTAL PAIN SINCE WAS HIT WITH A WATER BALLOON YESTERDAY AT THE PARK
- STANDING ON RADIATOR AND SLIPPED OFF AND CAUGHT PENIS ON VALVE
- IN BED WHEN ROLLED OVER ON TOOTHPICK; LACERATION PENIS
- PLAYING ON SOFA WITH COUSIN AND COUSIN BIT PATIENT IN SCROTUM
- LOCKED SELF OUT OF THE HOUSE SO HE CLIMBED THROUGH A SMALL WINDOW; CAUGHT HIS TESTICLES
- HALLUCINATING THERE ARE SNAKES IN SCROTUM SO HE RUBBER BANDED HIS TESTICLES SO THEY DON’T ESCAPE; METH ABUSE
- WAS BREAK DANCING ON FLOOR WHEN BELT BUCKLE CUT HIS PENIS
- RIDING SKATEBOARD EARLIER TODAY TO SHOW NEPHEW TECHNIQUE, LANDED ON SKATEBOARD WHEN IT WAS VERTICAL; PAIN TESTICLES
- WAS WORKING ON HIS CAR WHEN THE HOOD OF THE CAR SLAMMED DOWN ON HIS PENIS AND RIPPED OUT HIS PIERCING
- WAS SHOOTING FIRECRACKER & IT CAME BACK HITTING LEFT SHAFT OF PENIS
- GROIN PAIN AFTER LEG WENT THROUGH FLOOR OF TRAILER HOUSE
- WAS WALKING WITH A GOLF CLUB, CLUB GOT STUCK ON SIDEWALK HITTING PATIENT IN TESTICLES
- WAS KICKED IN SCROTUM WHILE TRAINING IN BOXING
- BITTEN ON PENIS BY BLACK FIRE ANT
- CUT PENIS ON CAN OPENER
- HIT IN GROIN WITH PAINT BALL SHOT FROM 15 FT AWAY; CONTUSION PENIS
- WAS SITTING ON A COUCH WHEN FRIEND’S DOG (SMALL TERRIER MIX) CAME UP AND BIT HIS PENIS
- PLAYING TUG-OF-WAR W/ DOG AND THE BALL ON ROPE HIT RIGHT TESTICLE
- TESTICLE PAIN X 1 WEEK, WORSE AFTER HE GOES SKATEBOARDING OR WHEN HIS DOG STEPPED ON HIS TESTICLES
- WHILE PERFORMING AT CLUB, SOMEONE REACHED UP AND PULLED ON ONE OF HIS PENIS RINGS, TEARING SKIN
- HAD BEEN CHOPPING HOT PEPPERS. WENT TO RESTROOM AND TOUCHED HIS PENIS. USED BLEACH TO TRY TO CLEAN PENIS
- SMASHED PENIS IN BETWEEN TWO WHEELBARROWS
- FELL OFF TOILET, FELL ONTO A MOUSE TRAP, TRAP CLOSED ON PENIS